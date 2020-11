Kommunaler Kindergarten in Heddesheim öffnet wieder

Heddesheim.Der Kommunale Kindergarten Heddesheim kann ab dem morgigen Montag, 16. November, wieder vollständig öffnen. Das teilte Hauptamtsleiter Julien Christof dem „MM“ mit. Wie berichtet, hatte die Gemeinde den Kindergarten am 2. November vorerst geschlossen, weil sich nach drei bestätigten Corona-Infektionen bei Erzieherinnen zehn Beschäftigte in Quarantäne befanden. Am Montag dieser Woche konnten dann zunächst zwei Gruppen wieder öffnen. Am Donnerstag beziehungsweise Freitag dürfen auch die übrigen Kolleginnen die Quarantäne verlassen.

