Kommunen bauen Angebot aus

Das Interesse an einer Kinderbetreuung in der Grundschulzeit wächst. Viele Kommunen bauen deshalb das Angebot kontinuierlich aus. Der „MM“ hat in den Rathäusern nach der aktuellen Situation gefragt. Hier ein Überblick:

Edingen-Neckarhausen: Einen Hort an der Schule gibt es nur noch an der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen. Die Pestalozzi-Schule in Edingen ist eine Ganztagsschule in Wahlform. „Auch wir haben Engpässe im Bereich der Hortbetreuung im kommenden Schuljahr“, erklärt Hauptamtsleiterin Elke Hugo. Bislang sind zwei Gruppen für je 20 Kinder (also 40 Hortplätze) genehmigt, es liegen aber bereits mehr als 40 Anmeldungen vor. Deshalb soll eine weitere Hortgruppe (20 Kinder) eingerichtet werden. Noch gibt es ein räumliches Problem, und Fachpersonal fehlt. „Trotz allem sind wir zuversichtlich, dass wir das bis zum Schuljahresbeginn hinbekommen und die Nachfrage nach Hortplätzen bedienen können“, erklärt Hugo. Wenn es trotzdem eng wird, wird die Aufnahme des Kindes davon abhängig gemacht, wie dringend der Platz benötigt wird.

Heddesheim: Die Verlässliche Grundschule an beiden Grundschulen (Hans-Thoma-Schule und Johannes-Kepler-Schule) garantiert eine Betreuung von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Darüber hinaus gibt es eine flexible Nachmittagsbetreuung für beide Grundschulen gemeinsam von 13.30 bis 17 Uhr mit 35 Plätzen. Alle Grundschuleltern werdem zwischen Oster- und Pfingstferien angeschrieben und müssen sich anmelden. Die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet. Der Bedarf kann gedeckt werden, sagt die Gemeinde.