Kompostieranlage öffnet wieder

Der Verband für Grünschnittkompostierung Bergstraße teilt mit, dass die Kompostierungsanlage im Hammerweg 69 in Weinheim ab Mittwoch, 8. April, bis auf Weiteres wieder geöffnet ist. Mit dieser Maßnahme reagiert der Verband auf die Bedürfnisse der Bürger, die gerade jetzt viel Zeit in ihren Gärten verbringen. Es gelten die bekannten Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag zusätzlich von 12.30 Uhr bis 16 Uhr. Am Ostersamstag ist die Anlage von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Bis auf Weiteres ist die Beladung mit loser Ware samstags jedoch nicht möglich. Der Verband bittet Bürger, vor Ort den nötigen Abstand untereinander und zu den Mitarbeitern einzuhalten. Es sollten sich zudem maximal drei Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Betriebsgelände bewegen. red

