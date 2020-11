Kostenlose Busse samstags im Advent

Die Stadt Weinheim fördert aus dem Klimaschutzetat an den Adventssamstagen wieder den Busverkehr in Weinheim, sämtlichen Ortsteilen und aus und in die Nachbarkommunen Hemsbach, Laudenbach, Hirschberg-Großsachsen und Gorxheimertal (Gorxheim und Unter-Flockenbach). Die Busfahrten der Linien 631, 632/632A, 633, 634, die Fahrten mit der Linie 682 sowie die Fahrten mit den Linien 680, 681, 684 (diese jeweils innerhalb des Stadtgebiets Weinheim) sind an den Samstagen 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember für die Passagiere kostenlos sind. Das Angebot gilt jeweils den ganzen Tag. Es ist ausdrücklich auf die Busse beschränkt, gilt also nicht in der RNV-Linie 5 whm

