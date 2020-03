Kostenlose Hilfe für Paare

Bei einer Scheidungsquote von etwa einem Drittel aller Verheirateten, meint Heidi Lißner, dass Trennungen nicht die einzige Lösung für Paare und Verheiratete mit Problemen seien. Heutzutage würden viele an einer verständlichen Kommunikation und fehlendem liebevollen Miteinander scheitern, so die Heilpraktikerin für Psychotherapie. Dafür bietet sie professionelle Hilfe in ihrem kostenlosen Vortrag an. Am Dienstag, 17. März gibt sie im Katholischen Gemeindezentrum St. Clara von 19 Uhr bis 20.30 Uhr Tipps und „1. Hilfe-Techniken“, wie eine offene Kommunikation zwischen Liebenden und eine Pflege der Ehe oder Partnerschaft langfristig funktionieren kann. Angesichts der aktuellen Einschränkungen aufgrund des neuartigen Coronavirus versichert Lißner, dass die Veranstaltung stattfinden werde. Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgt sie, indem die Sitzplätze in einem großen Raum mit genügend Abstand voneinander angeordnet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, um eine kleine Spende wird gebeten. xmi

