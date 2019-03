Kratzige Socken bleiben unvergesslich

38 Wanderungen von insgesamt 312 Kilometern Länge haben die Aktiven des Odenwaldklubs (OWK) Ladenburg im vergangenen Jahr absolviert. Diese Zahlen wurden jetzt beim Ehrungsfest im Domhof genannt. Die Vorsitzende Maria Kalinski konnte dazu viele Gäste aus der großen OWK-Familie begrüßen. „Ich hatte nicht erwartet, dass der Saal im Domhof so gut besucht ist“, bemerkte Bürgermeister Stefan Schmutz mit einem Augenzwinkern. Zugleich würdigte er das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder.

Amüsante Anekdote

„Wandern hat eine lange Tradition, und diese wird auch von vielen jungen Menschen wieder neu entdeckt“, sagte Schmutz. Gerne erinnere es sich an seine Jugend und an seinen Großvater, der ein aktiver und passionierter Wanderer war. Noch mehr seien ihm allerdings seine kratzigen Socken in Erinnerung geblieben, die er immer noch als Andenken an ihn aufbewahre. Damals sei er stolz darauf gewesen, eine zehn Kilometer lange Strecke durchgehalten und dafür einen Teller als Auszeichnung bekommen zu haben. Mit einer kleinen amüsanten Anekdote über einen Wanderurlaub mit der gesamten Familie durch das wilde und zerklüftete Lechtal warb er dafür, „raus in die Natur“ zu gehen.

Rund 135 Mitglieder hat der OWK Ladenburg. Sie wandern sonntags und mittwochs. An Sonntagen verzeichnet die Statistik 16 Wanderungen mit 162 Kilometern, mittwochs waren es 22 Wanderungen mit 150 Kilometern. Doch an diesem Abend standen nicht die Zahlen, sondern Geselligkeit und lockere Gespräche bei leichter Unterhaltungsmusik, kleinen Vorträgen und Gedichten im Vordergrund.

Viele fleißige Helfer hatten die langen Tische in ein zartes Grün getaucht, das erste Frühlingsgefühle aufkommen ließ. Neben Ehrungen langjähriger Mitglieder und eifriger Wanderer gab es eine Bilderschau, die die Gäste die erlebnisreichen, teils beschwerlichen Touren nochmals nachempfinden ließ. greg

