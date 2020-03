Kreis meldet 299 Corona-Fälle

Im Rhein-Neckar-Kreis sind nach Angaben des Landratsamtes fast 300 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Fälle lag am Montag bei 299. Das waren 23 mehr als am Sonntag. Zudem korrigierte das Landratsamt die Zahl der Genesenen. Es handele sich dabei im Rhein-Neckar-Kreis nur um 28 Menschen – nicht um 46, wie ursprünglich berichtet. In der Stadt Heidelberg seien nur 8 statt 15 Personen geheilt. Ein Fehler im Computersystem sei für die falschen Zahlen verantwortlich gewesen, hieß es. Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 täglich in der Zeit von 7.30 bis 19 Uhr zu erreichen. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.03.2020