Künftig nur noch ein BdS-Ortsverband?

Am morgigen Donnerstag, 25. April, hält der Bund der Selbstständigen (BdS) Leutershausen seine Jahreshauptversammlung im Schützenhaus ab; dabei steht die Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden und der Beisitzer an. Ein anderer Punkt der Tagesordnung lässt jedoch aufhorchen: „Überlegungen zur Gründung eines BdS Hirschberg“.

Soweit es den Ortsverein Großsachsen angeht, hält sich der dortige Vorstand indes noch sehr bedeckt. „Wir werden in der nächsten Zeit beschließen, wann wir unsere Mitgliederversammlung abhalten“, sagt die dortige Vize-Vorsitzende Martina Kunkel. Bis dahin wolle sie „noch nichts sagen“, das sei mit den übrigen Mitgliedern so abgestimmt.

Gespräche seit letztem Jahr

In Leutershausen ist man da redseliger. Vize-Vorsitzender Klaus Erdmann sagt, dass es schon im vergangenen Jahr interne Gespräche in Richtung eines gemeinsamen BdS gegeben habe. Unter den Mitgliedern sei die Stimmung diesen Plänen gegenüber positiv, bemerkt er und weist darauf hin, dass die Tradition zweier Ortsvereine noch in die Zeit vor dem Zusammenschluss der Teilgemeinden zurückreiche: „Bei der Feuerwehr und beim DRK gibt es ja mittlerweile auch einen gemeinsamen Ortsverein beziehungsweise eine Freiwillige Feuerwehr Hirschberg.“ Weshalb für ihn eine Fusion auch beim BdS nur folgerichtig ist.

Schon auch unter dem Aspekt, dass zum turnusmäßigen Ende ihrer Amtszeit sowohl er als auch Vorsitzender Andreas Well ans Aufhören denken. 2020 wäre das, und deshalb peilen die Vorstände einen Zusammenschluss im nächsten Jahr an. Mit der Diskussion um die Großsachsener BdS-Vorsitzende Birgit Grassl, die derzeit nicht erreichbar ist, habe das nichts zu tun, betont Erdmann: „Wir haben sogar im Januar noch mit ihr ein erstes Gespräch über die Zusammenarbeit geführt.“

Organisatorisch könnte der Zusammenschluss noch ein wenig Arbeit machen: Die Satzungen beider Ortsvereine müssten im Zweifelsfall nämlich angeglichen werden.

Aktuell gehören etwa 100 Gewerbetreibende zum BdS Leutershausen. Erdmann schätzt, dass es in Großsachsen etwa 80 sein dürften. Deren offizielles Einverständnis liege aktuell noch ebenso wenig vor wie das aus Leutershausen. Sollte aber der Wunsch nach einem Zusammenschluss auf beiden Seiten bestehen, stellt sich noch die Frage nach einem künftigen Vorsitzenden.

Kommission gründen

Die „Heisemer“ gehen die ganze Sache pragmatisch an. „Wir würden“, sagt Erdmann, „eine Kommission gründen, die sich auf die Suche nach einem Vorsitzenden macht.“

Wenn es nach ihm geht, so wird vor allem in Reihen der neuen und jüngeren Mitglieder gesucht, denkt er doch daran, dass viele von ihnen in letzter Zeit dazu kamen, weil sie bestehende Betriebe übernahmen oder neue gründeten: Womit eine weitere Fusion glücken könnte: zwischen Tradition und Zukunft.

