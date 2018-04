Künstler befassen sich mit Druckgrafiken

Anzeige

Am Sonntag, 22. April, 11 Uhr, eröffnet das Kerg-Museum Schriesheim eine Sonderausstellung. Harald Priem, Margarete Lindau (beide aus Mannheim) und Roswitha Josefine Pape (Heidelberg) präsentieren Druckgrafiken mit dem Titel „hoch-flach-tief“. „Diese Werke passen sehr gut in unser Museum, hatte sich doch Théo Kerg ebenfalls den Druckgrafiken verschrieben“, findet die Leiterin des Kerg-Museums Lynn Schoene. Bei einem Pressegespräch waren jetzt Harald Priem und Roswitha Josefine Pape, ebenso wie die Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel anwesend.

Von Roswitha Josefine Pape sind neun Werke, darunter auch großformatige Holzschnitte, zu sehen. Bei ihren Holzschnitten verwendet sie die klassische Technik an, die sie mit weiteren Techniken erweitert. Ihre Ideen schöpft sie einmal aus dem Weltgeschehen, sie verarbeitet in ihren Werken aber auch persönliche Begebenheiten wie beispielsweise ihre Scheidung. Entstanden ist ein großformatiger Holzschnitt auf Reispapier gedruckt und auf einer Tischlerplatte aufgezogen. In Mitten prangt ein chinesischer Fächer, in dem sie feine Filamente hineingearbeitet hat. Daran habe sie ein viertel Jahr gearbeitet, berichtete sie. Ebenso beeindruckend zwei Drucke, die Prinz Harry mit nacktem Oberkörper beim Footballspiel darstellen. Beeindruckend ebenfalls ein Stuhl, ein Relikt aus der Heidelberger Jesuitenkirche, dessen Sitz mit einem Text aus Virginia Woolf ausgelegt ist.

Klassische Grundtechnik

Harald Priem arbeitet mit der klassischen Grundtechnik. Sein Atelier sind verlassene Orte, wie alte Fabrikhallen, abbruchreife Kindergarten oder Krankenhäuser, die für eine Zeit zum Atelier werden. Dort findet er Inspiration und die alten Gemäuer erzählen ihm Geschichten und die dort verlassenen Gegenstände werden zu Druckwerkzeugen. So entstand aus den Relikten einer Maschine aus einem alten Fabrikgebäude ein großformatiges Bild, das er „Briefe an Jim, einem nicht existierenden Briefpartner“, nennt. Durch das Eintauchen des Stempelwerkzeugs in die Tusche entstehen Grauwerte, die an das Schreiben mit Tusche und Feder erinnern. Zu sehen sind auch kleinformatige Drucke, die er nicht in den Abbruchhäusern gefertigt hat, sondern er nahm Fundstücke mit ins eigene Atelier. Da Margarete Lindau nicht anwesend sein konnte, übernahm die Einführung die Kunsthistorikerin Maria Lucia Weigel. Die Künstlerin verwendet für ihre Arbeit die Risographie, eine farbliche aus Japan stammende Technik, eine Technik, die ohne Anwendung von Farbe und Chemikalien auskommt und ohne Hitze auf das Papier gebracht wird.