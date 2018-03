Künstlerinnen im Gespräch

Anzeige

Im Rahmen der Finissage zur aktuellen Ausstellung in der Rathausgalerie lädt der Kulturförderverein am Sonntag, 18. März, um 11 Uhr zu einem Künstlergespräch ein. Die drei Künstlerinnen Uta Arnhardt, Nicole Bellaire und Erika Klos verstehen Kunst als ein prozessuales Werden, das die individuelle Einzigartigkeit entfaltet. Ihr Kunstschaffen setzt an den eigenen inneren Empfindungen an, dem, was sie mit geschlossenen Augen sehen. Ihre Kunst bewegt sich im Schwebezustand. Wichtiger Impuls für die Arbeiten mit und auf Papier, die in der Rathausgalerie gezeigt werden, ist die Natur mit ihren Phänomenen, Form- und Verhaltensprinzipien. Diese detailreichen Augeneindrücke und Denkanstöße verarbeiten die Künstlerinnen jede auf ihre Art. Bevorzugtes Medium ist dabei das Papier. Unterschiedlich ist aber der Stellenwert, den die Künstlerinnen Material und materiellen Phänomenen zugestehen. wn