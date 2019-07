Kundenforum schließt

Liebe Leserinnen und Leser, immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, Dinge des täglichen Lebens digital zu erledigen. Smartphones und Tablet-Computer erlauben es, online einzukaufen oder Bankgeschäfte zu tätigen. Diesen Trend spüren wir seit längerem auch in unserem Kundenforum in Ladenburg. Leider ist die Kundenfrequenz nicht mehr so, dass wir es wirtschaftlich betreiben können. Wir haben uns deshalb entschlossen, das Kundenforum zum 31. Juli zu schließen und unsere Dienstleistungen wie Anzeigenannahme und Abonnementservice verstärkt telefonisch und digital anzubieten.

Frau Wolf, die das Kundenforum seit Jahren führt, wechselt in unseren Kundenservice nach Mannheim. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen sind telefonisch von Montag bis Freitag (7 bis 17 Uhr) und Samstag (8 bis 12 Uhr) unter der Telefonnummer 0621/392-2200 zu erreichen. Per Mail erreichen Sie uns unter kundenservice@mamo.de. Unser Kundenforum in Mannheim (P3, 4-5) hat von Montag bis Freitag (9 bis 18 Uhr) und samstags (9 bis 14 Uhr) geöffnet. Natürlich können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit unsere Internetseite (mannheimer-morgen.de/kontakt bzw. www.morgenweb.de/kontakt) nutzen.

Unsere Redaktion in Ladenburg wird auch künftig ihren Sitz am angestammten Platz in der Hauptstraße 20 in der Ladenburger Altstadt haben. Von dort berichten die Kollegen wie gewohnt über alle relevanten Themen - kritisch, unabhängig und lesernah.

Herzliche Grüße,

Ihr Stefan Proetel

Ressortleiter Lokales und Regionales

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.07.2019