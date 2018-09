Kunst trifft Fitness und Literatur

Kunstverein, Gemeindebücherei, das Trio Trimelli und Schüler der Karl-Drais-Schule sorgen am Samstag, 29. September, für Unterhaltung am Badesee in der Ahornstraße. Bürgermeister Michael Kessler eröffnet um 11 Uhr die Veranstaltung „Kunst am See“. Entlang des „Trimm Dich“-Pfads zeigen Heddesheimer Künstler ihre Werke. Zu sehen sind Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Literatur, Musik, Graphik, Lichtinstallation sowie Skulpturen.

Der Heddesheimer Fitness- und Ernährungsberater Holger Meier wird sein „Trimm Dich-Buch“ vorstellen und daraus einige Übungen präsentieren, und die Leiterin der Gemeindebücherei, Annette Eyckmann, liest „sportliche“ Kurzgeschichten vor. Die Lesungen finden um 13 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr statt. Die Bücherecke bietet Bücher zum Thema Fitness und Kunst an.

Ab 18 Uhr sitzen die Besucher bei Livemusik im Biergarten bei der FUN-Arena zusammen. Das Brauamt Heddesheim wird neben anderen Köstlichkeiten frisches Bier ausschenken, und die Metzgerei von Bastl Täubert sorgt für die Verpflegung. Der Eintritt ist frei. diko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018