Kurzweil mit langem süßem Abgang

Wenn 130 gut gelaunte Menschen am frühen Abend leicht fröstelnd auf der Hölderlinstraße in Leutershausen stehen, dann weiß der geneigte Zeitgenosse: Es ist wieder Zeit fürs Schlemmerkino im Olympia. Während die Neuankömmlinge zur Auftaktveranstaltung der Frühjahrsstaffel mit Schlemmerkino-Brause und einem Pilz-Appetit-Häppchen auf Briosche verwöhnt werden, sorgt die Freddy Wonder Combo auf der Gass für warme Gedanken: „Only You“ säuselt der Bandleader ins Mikro, und einige vornehmlich weibliche Fans fühlen sich angesprochen und rücken der Band ganz dicht auf die Pelle.

Monika Erdmann wuselt derweil durch die Publikumsreihen, regelt hier und da etwa und gibt schließlich den Kinosaal frei. Der Weg führt vorbei am Weinstand von Johannes Teutsch und dem ersten edlen Tropfen – einem Weißwein Cuvée Kabinett trocken, in den Grauburgunder, Müller Thurgau und Silvaner Anteile haben. Den nehmen sich die Gäste der ausverkauften Veranstaltung für die Vorspeise mit auf ihre Plätze.

Auch die Band wechselt ins Warme des Lichtspielhauses und überrascht das Publikum hier dann eine gute Stunde mit Schlagern aus dem „vergangenen Jahrhundert“. „Ihr kennt die Lieder. Wir sind ja im gleichen Alter“, scherzt Freddy. Vor einem Bühnenbild aus zu Musikzeichen geformten Wolken vor blauem Himmel erklingt Lindenbergs „Rudi Ratlos“ und Cliff Richards „Rote Lippen soll man küssen“. Die Musiker – neben dem Bandleader Gigu Neutsch am Bass, Kai Häfner am Sax und Markus Schramhauser am E-Piano – lassen Rio Reisers „Junimond“ erklingen, brechen die Herzen der stolzesten Frau’n und liefern am Ende eine hörenswerte Version von „La Paloma“ – mit Meeresrauschen und Möwengeschrei.

Starke Serviceteam

Irgendwann versorgt Lukas Erdmann, Sohnemann der mitveranstaltenden Caféhaus-Besitzer Monika und Klaus Erdmann, die Band dann auch mit einem Fläschchen Rotwein. Da gehen die Gäste gerade in die dritte Schlemmerrunde. Das klappt wie am Schnürchen: Das Dutzend starke Serviceteam um die Veranstalter – neben dem Café Erdmann Feinkost Wetzel, das Hotel Krone und das Weingut Teutsch – versorgt die Besucher mit cremigem „Obazda“ auf Schwarzbrot als Entree und serviert als Hauptgang geschmortes Schwein mit Malzlack, Brez’kuchen und mariniertem Krautsalat. Die Gäste hantieren virtuos mit den Tellern auf ihren Holzbrettchen, reichen die Speisen bis zum letzten Platz in der Reihe weiter und sammeln das schmutzige Geschirr später auf gleiche Weise wieder ein. Weder beim Weißwein noch beim Spätburgunder, der zum Schweinebraten kredenzt wird, gibt es Glasbruch. Schlemmerkino-Besucher wissen, dass sie ihr Glas im Auge haben müssen und am Besten in der Hand halten sollten, falls Bewegung in den Kinoreihen entsteht.

Es zählt das Event: „Grüner wird’s nicht“ heißt der Film von Florian Gallenberger und ist mit Elmar Weper und Emma Bading in den Hauptrollen und Ulrich Tukur in einer Nebenrolle prominent besetzt. Der Streifen um den beruflich wie privat gescheiterten bayrischen Gärtner Schorsch ist vielleicht nicht ganz großes Kino, dafür ist die Handlung zu erwartbar. Er kommt aber sympathisch rüber, hält schöne Luftaufnahmen und gute Gags parat und entfaltet die im Leben wie im Film gleichermaßen wahre Botschaft, dass sich wirkliches Glück nur in der Selbstverwirklichung herstellt.

Nach der Komödie mit etwas Tiefgang kommt der Nachtisch mit langem Abgang: Das Café Erdmann serviert einen Knödel mit Nougat-Kern an Vanillesauce und Aprikosen- und Himbeer-Sorbet auf einem zarten Marzipan-Schoko-Plättchen. Chapo! Eine süße Versuchung, die den Gästen den Heimweg versüßt. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Die zwölfteilige Reihe ist so gut wie ausverkauft. Für heute Abend soll es aber noch ein paar Karten für Einzelplätze geben, wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautete.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019