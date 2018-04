L 631: Land saniert Fahrbahndecke

Anzeige

Im Sommer erneuert das Land die Straßenoberfläche der L 631 in Heddesheim auf einem rund 200 Meter langen Teilstück vor der Tankstelle. Für die Gemeinde steht zugleich der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der dortigen Wasserleitungen auf dem Programm. Wie der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl gestern mitteilte, erfolgt die Erneuerung der Fahrbahndecke innerhalb des Landessanierungsprogramms 2018. In diesem werden Sckerl zufolge landesweit insgesamt mehr als 280 neue Maßnahmen umgesetzt. Für den Erhalt von Bundesstraßen gibt das Land demnach 390 Millionen Euro, für Landesstraßen rund 110 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören Fahrbahn-Erneuerungen, Lärmschutzwände, oder die Ertüchtigung von Brücken. Auch die Maßnahme in Heddesheim sei notwendig und trage dazu bei, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, so Sckerl. red/agö