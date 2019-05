Ladenburg hat die Nase vorn

Seit einer Woche läuft im Rhein-Neckar-Kreis die Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Auch Ladenburg, Hirschberg, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim beteiligen sich an dem Wettbewerb, der fürs Fahrradfahren und damit die Vermeidung von klimaschädlichen CO2-Emissionen wirbt. Von den fünf Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe hatte Ladenburg bis Freitagnachmittag die Nase vorn: 237 aktive Teilnehmer aus der Stadt legten in 30 Teams insgesamt mehr als 12 800 Kilometer zurück.

Auswertung mit Tücken

Die Auswertung nach Kommunen gibt es im Internet auf stadtradeln.de. Allerdings wird auf der Startseite der Kommune (Beispiel: stadtradeln.de/ladenburg) oft ein anderes Ergebnis ausgewiesen als im Untermenü „Team- und Teilnehmerübersicht“. So zeigte die Ladenburg-Startseite gestern die Zahl von mehr als 22 000 zurückgelegten Kilometern an – rund 10 000 mehr, als sich bei der Addition der Teamergebnisse eigentlich hätte ergeben müssen. Letztere haben wir also für den Vergleich herangezogen. Stand Freitagnachmittag ergibt sich damit folgende Rangfolge:

Ladenburg: 237 Radelnde in 30 Teams legten 12 859 Kilometer zurück. Mehr als 2900 davon haben die „CBG-Radler“ zum Gesamtergebnis beigetragen.

Edingen-Neckarhausen: 80 Radfahrer in 13 Teams schafften 5820 Kilometer. Die Nase vorn hat der RSV mit 1389 Kilometern.

Hirschberg: 55 aktive Teilnehmer in zehn Teams absolvierten insgesamt 4257 Kilometer. Die meisten entfielen auf das Team „Grüne Liste Hirschberg“, das bis gestern mehr als 900 Kilometer zurücklegte.

Heddesheim: 58 Radelnde in 13 Teams legten in der ersten Woche 3742 Kilometer zurück. An der Spitze: die „Rathaus-Radler“ mit 1487.

Ilvesheim: 70 aktive Teilnehmer in neun Teams radelten bis gestern Nachmittag 3598 Kilometer. Mehr als 1000 davon hat die „Ilvesheimer Radel Gäng“ gemeldet.

Weil es den Teilnehmern überlassen ist, wann sie – innerhalb einer Frist – ihre Kilometer eintragen, kann sich das Ergebnis quasi minütlich ändern. Ob die Werte stimmen, wird übrigens nicht kontrolliert: „Das Stadtradeln lebt prinzipiell vom Fairplay-Gedanken und der Ehrlichkeit der Radelnden“, heißt es dazu auf der Internetseite der Kampagne. Die lokale Koordination in jeder Kommune sei jedoch angehalten nach „Ausreißern“ zu schauen und bei Unklarheiten nachzuhaken. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019