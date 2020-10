Ladendetektiv angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein Ladendetektiv einer Supermarktfiliale in der Industriestraße ist am Samstagmittag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hätten zwei Männer Ware im Wert von knapp 100 Euro aus dem Laden entwendet. Als der Detektiv den Diebstahl bemerkte, flüchteten die zwei Unbekannten auf den Parkplatz. Um die Flucht der Diebe zu verhindern, habe sich der Ladendetektiv dem Wagen der Männer entgegengestellt. Dies habe sie nicht aufgehalten und das Fahrzeug fuhr trotzdem los. Dabei wurde der Detektiv leicht verletzt und die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621-9632222 auf.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 11.10.2020