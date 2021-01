Ladendieb beleidigt Polizeibeamte

Ludwigshafen.Ein 33-jähriger Mann hat am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in der Wegelnburgstraße nicht bezahlte Lebensmittel und Alkohol verzehrt. Da der Mann die Ware auf Aufforderung nicht bezahlte, wurde die Polizei verständigt. Wie diese in einer Pressemeldung mitteilte, war der stark alkoholisierte 33-Jährige bei der Anzeigenaufnahme aggressiv und beleidigte die Beamten. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam und muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

