Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Speyer.In Speyer sind Diebe auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Ladendetektiv am Dienstagnachmittag zwei Männer dabei, wie sie Waren im Wert von 86 Euro unter ihrer Kleidung versteckten. Die beiden 21- und 22-Jährigen erhielten dabei von einem Begleiter Sichtschutz.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße. Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde hier ein Jugendlicher beobachtet, wie er Elektroartikel in seine Jackentasche packte.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020