Lage bleibt angespannt

Die Inzidenz ist minimal gesunken – von einem Infektionsrückgang ist aber auch im Rhein-Neckar-Kreis noch lange nichts zu spüren. Am Mittwoch vermeldete das Landratsamt wieder drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Zwei Männer zwischen 80 und 90 sowie zwischen 90 und 100 Jahren, eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Einzelheiten gibt die Behörde aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 7591 gestiegen, in der Statistik sind jetzt 1255 „aktive Fälle“ verzeichnet – das sind Personen, die aktuell positiv getestet sind und deshalb in Quarantäne bleiben müssen. Gestiegen ist auch die Zahl der Genesenen, sie liegt jetzt bei 6208.

Als wichtiger Richtwert gilt die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner). Sie lag am Mittwoch bei 174,6 und damit nur leicht niedriger als am Tag zuvor. Wenn an drei Tagen in Folge der Wert von 200 überschritten wird, muss der Kreis schärfere Schutzmaßnahmen anordnen.

Die Fallzahlen aus den Städten und Gemeinden zwischen Neckar und Bergstraße (in Klammern die noch aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 202 (23)

Heddesheim: 234 (46)

Hirschberg: 140 (22)

Ilvesheim: 138 (23)

Ladenburg: 177 (31)

Schriesheim: 165 (22)

Weinheim: 718 (78)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020