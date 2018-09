Lampenfieber und Vorfreude

Schon von draußen hört man am Samstagmittag den fröhlichen Gesang, begleitet von heiteren Klaviertönen: Drinnen, in der Alten Schule Heddesheim, findet der Probentag des Heddesheimer Kinder- und Jugendchors statt. An den schwarz-weißen Tasten sitzt die Chorleiterin und Schulmusikerin Sabine Nick.

„Heute ist es das erste Mal, dass wir alle zusammen proben“, freut sich Nick: „Es klappt wirklich sehr gut!“ Am 13. Oktober werden knapp 50 junge Sängerinnen und Sänger das Kindermusical „Vierfarbenland“ von Tobias Rienth und Cornelius Schock auf der Bühne im Bürgerhaus aufführen. Die jüngsten Darsteller sind erst vier Jahre, die ältesten 16 Jahre jung.

Bunte Kostüme selbst gemacht

Hanna (14), die ein Solostück präsentieren wird, ist schon ein alter Hase: „Ich bin nicht aufgeregt, ich freue mich eher!“ Sie singt schon seit neun Jahren im Chor, ihre Freundin Antonia (15) seit sieben. „Ich bin schon ein wenig nervös“, gesteht die 15-Jährige und ergänzt: „Die Probe ist sehr hilfreich.“ Auch die jüngeren Chormitglieder Lennart (8) und Felix (9) sowie Elisa (10) haben etwas Lampenfieber. Elisa macht zum zweiten Mal bei einem Musical des Kinderchors mit – sie kann die Aufführung kaum abwarten. Voller Elan wird am Probentag gesungen und auch getanzt. Mit den selbsthergestellten Kostümen und dem Bühnenbild werden die farbenfrohen Choreographien noch mehr zur Geltung als schon jetzt.

In dem Musical geht es unter anderem um ein tolerantes und offenes Miteinander. Dies leben die talentierten Heranwachsenden schon bei der Probe. Den Spaß am gemeinsamen Musizieren kann man deutlich spüren. „Hat es euch gefallen?“, fragt die Diplommusikpädagogin Nick am Ende des langen Tages. Die Sängerinnen und Sänger antworten – selbstverständlich im Chor: „Jaaa!“.

Aufgeführt wird das Musical am Samstag, 13. Oktober, um 16 Uhr im Bürgerhaus. Karten gibt es zum Preis für fünf Euro (Kinder) und acht Euro (Erwachsene) in der Bücherecke am Rathaus, in der Gemeindebücherei und bei Familie Schmid (06203/40 35 20).

