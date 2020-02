Land fördert Breitband

Fibernet setzt den Breitbandausbau mit Glasfaserkabeln fort. © Emmerich

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis in diesem jahr mit rund 3,2 Millionen Euro. Das hat die CDU-Landtagsabgeordnete Julia Philippi am Freitag mitgeteilt. In Stuttgart waren zuvor entsprechende Förderbescheide übergeben worden. Nach dem ersten Spatenstich im Gewerbegebiet Heddesheim (der „MM“ berichtete) vor wenigen Tagen „können sich nun auch Dossenheim, Hirschberg und Laudenbach über die nächsten Schritte beim Breitbandausbau freuen“, schreibt die Abgeordnete.

Digitalisierungsminister Thomas Strobl übergab die Zusagen auch an Fibernet, den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, der für den Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Wie Philippi mitteilt, wird als Teil des Backbone (Grundnetz) die Verbindungsstrecke Ladenburg-Dossenheim und bei Dossenheim zusätzlich ein Ringschluss vom Land Baden-Württemberg gefördert. Außerdem beteiligt sich das Land finanziell am Anschluss der Gewerbegebiete Laudenbach und Hirschberg.

„Mit dem stetigen Ausbau des Glasfasernetzes schaffen wir die Grundlage für attraktives Wohnen und für die Unternehmen die dringend notwendige Infrastruktur, um am Standort weiter erfolgreich wirtschaften können,“ schreibt Philippi. „Nach und nach schließen sich auch an der Bergstraße die Lücken im Netz“, lobt die langjährige Kreisrätin die Arbeit des Zweckverbandes.

Auf dem Land ist es teuer

Dass der Ausbau manchen immer noch nicht schnell genug geht, kann die Abgeordnete Philippi nachvollziehen: „Im weltweiten Vergleich sieht es in Deutschland tatsächlich nicht überall rosig aus.“ Im Kreis gebe es aber auch sehr ländliche Strukturen und wie an der Bergstraße auch abgelegene Ortschaften, deren Erschließung teuer sei. „Durch die finanzielle Unterstützung von Land und Bund kommen wir aber doch schneller voran, als es manchmal dargestellt wird. Das sind notwendige Investitionen.“ hje/red

