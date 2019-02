Landrat nach Brand mit fünf Toten in Lambrecht: "Die gesamte Region ist erschüttert"

Lambrecht.Bei einem Wohnhausbrand im pfälzischen Lambrecht sind in der Nacht zum Freitag fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, hatte sich das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache am späten Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lambrechter Hauptstraße entzündet. Wie ein Polizeisprecher am Morgen bestätigte, trafen große Kräfte regionaler Feuerwehren um kurz vor Mitternacht an der Brandstelle ein, konnten fünf Menschen jedoch nur noch leblos aus dem Haus bergen.

Trotz sofortiger notärztlicher Behandlung seien alle Personen ihren schweren Verletzungen noch vor Ort erlegen. Ein Autofahrer hatte das Feuer bemerkt und sowohl Anwohner als auch Rettungskräfte verständigt. Die fünf verstorbenen Personen sollen 30 Minuten nach Beginn der Löscharbeiten gefunden worden sein.

Bei zwei von ihnen soll es sich um ein Paar handeln, das in der Dachwohnung gemeldet war, die übrigen drei Personen könnten Gäste gewesen sein, so eine Sprecherin der Polizei. Nach aktuellen Informationen handelt es sich um vier Männer und eine Frau. Alter und Identität der Opfer waren zunächst aber nicht eindeutig klar. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Landrat: "Sollten uns vor Spekulationen hüten"

Hans-Ulrich Ihlenfeld, Landrat des Kreises Bad Dürkheim, sprach von einem tragischen Unglück. „Die gesamte Region ist erschüttert“, sagte er bei einer Pressekonferenz der Freiwilligen Feuerwehr Lambrecht. „Unsere Gedanken sind bei den fünf Toten und ihren Angehörigen.“ Die Kreisverwaltung werde sich bei den Ermittlungen einbringen, etwa was die Untersuchung des Gebäudes und des Brandschutzes betreffe. „Für viele Fragen ist es jedoch noch zu früh. Wir sollten uns vor Spekulationen hüten“, sagte er mit Blick auf die möglicherweise nicht vorhandenen Brandmelder in der Wohnung.

Feuer könnte in der Küche ausgebrochen sein

Laut Auskunft der Polizei Rheinpfalz war ausschließlich die Dachwohnung des Hauses von dem Brand betroffen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer in der Küche ausgebrochen sein. Die fünf Personen sollen sich alle im Schlafzimmer befunden haben, seien aber nicht verbrannt. Die genaue Todesursache stand zunächst noch nicht fest. Da sich das Schlafzimmer zwischen der Küche und dem Treppenhaus befand, hätten sich die Personen nur durch einen Gang durch das Feuer ins Freie retten können. Dies sei offensichtlich nicht versucht worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es laut Auskunft der Beamten zunächst keine.

Es soll in der Wohnung offenbar keine Brandmelder gegeben haben. Bei der Brandbekämpfung seien keine Melder gefunden worden. Möglich sei aber auch, dass sie durch das Feuer geschmolzen seien. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden für die Dauer des Rettungseinsatzes geräumt und sind wegen des Löschwassers nicht bewohnbar. Zwei Familien, die in dem Brandhaus lebten, sollen nun mit Wohnungen versorgt werden. Den Schaden schätzten die Einsatzkräfte am frühen Morgen auf mehrere hunderttausend Euro.

Sachverständiger soll Gutachten anfertigen

Das Gebäude konnte von den Rettern aufgrund der hohen Hitze bislang nur sporadisch betreten werden. Am Morgen befanden sich zur Brandwache weiterhin Kräfte der Feuerwehr vor Ort, "in wenigen Stunden soll der Brandort aber Kräften der Kriminalinspektion Neustadt für weitere Ermittlungen übergeben werden", wie der Polizeisprecher am Freitagmorgen zusammenfasste. Da die genauen Brandumstände zunächst unklar waren, hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Verheerende Brände mit mehreren Toten in der Vergangenheit

Wohnhausbrände mit derart verheerenden Folgen sind in Deutschland sehr selten. Es gab aber mehrfach Fälle, die bundesweit für Aufsehen sorgten: So kamen im Oktober 2015 bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Pforzheim (Baden-Württemberg) vier Bewohner ums Leben - vermutlich durch den falschen Umgang mit einem Heizstrahler. Im März 2013 starben bei einem Wohnungsbrand in Backnang in Baden-Württemberg eine Frau und sieben ihrer Kinder im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren. Auch in diesem Fall verursachten die Hausbewohner das Feuer nach Ansicht der Ermittler versehentlich selbst. (pol/mer/dpa)