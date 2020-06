Langsamer Anstieg

Die Zahl der bestätigen Coronavirus-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigt nur langsam an. Das geht aus den neuesten Statistiken des Landratsamtes hervor. Von Sonntag auf Montag kamen zwei Fälle hinzu, sodass es nun insgesamt 964 Infektionen sind. 902 Personen sind mittlerweile genesen, 38 sind gestorben. Die Zahl der derzeit noch infizierten Menschen liegt damit bei 24.

Am Montag veröffentlichte das Landratsamt zudem genaue Angaben aus den einzelnen Städten und Gemeinden des Kreises. Sie stehen jeweils im Vergleich zum vergangenen Mittwoch. Im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe sieht es hinsichtlich der aktuell Infizierten so aus: Edingen-Neckarhausen (zwei, gleiche Zahl wie Mittwoch), Heddesheim (null, einer weniger als Mittwoch), Hirschberg und Ilvesheim und Schriesheim (alle null, gleich geblieben zu Mittwoch), Ladenburg (drei, zwei weniger als noch am Mittwoch). tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020