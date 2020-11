Bammental.Die Leiche eines 79-Jährigen aus Bammental ist am Freitagabend in einem Waldgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann seit Februar 2019 vermisst. Es gab keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder sonstiges Fremdverschulden. Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020