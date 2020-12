Lebendiger Adventskalender plant um

Ladenburg.Der Lebendige Adventskalender in Ladenburg erfordert während des Lockdowns Anpassungsfähigkeit von den Mitwirkenden: So findet das stille Fenster am Samstag, 19. Dezember, um 18 Uhr nun an der Ecke Neugasse/Metzgergasse statt. Und das Fenster der Musikerfamilie Katrin und Marcus Armani öffnet sich diesmal am Dienstag, 22. Dezember, um 17.30 Uhr Corona-konform diesmal online (www.KatrinArmani.de, im Menü unter Adventskalender).

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020