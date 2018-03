Lebenslange Haft für „dritten Mann“

Anzeige

Mörlheim.Im Prozess um den Raubmord von Mörlheim hat das Landgericht Landau einen 25-Jährigen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem sah die Erste Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Jörg Bork einen Raub mit Todesfolge verwirklicht. Die Richter sind überzeugt, dass der 25-Jährige an dem Mord an der 86-Jährigen in dem Landauer Ortsteil im Mai 2016 beteiligt gewesen ist. Er habe die allein lebende alte Dame mit zwei weiteren Männern nachts in ihrem Haus am Ortsrand von Mörlheim überfallen, mit Tritten und Schlägen schwer verletzt und sterbend zurückgelassen. Für Bork handelt es sich bei der Tat um einen „klassischen Raubmord“. Das tatbeherrschende Motiv sei Habgier gewesen.

Zwei 25 und 30 Jahre alte Männer sind im vergangenen Februar bereits wegen dieser Tat zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die besondere Schwere der Schuld stellte die Kammer - anders als bei den beiden Komplizen - nun nicht fest, weil der 25-Jährige die „geringsten Beiträge“ zu der Tat geleistet habe.

Dem „dritten Mann“ war zunächst die Flucht gelungen, er war aber im Mai 2017 in Ungarn festgenommen worden. Alle drei Männer gehörten einer überregional agierenden Bande an, die ihren Lebensunterhalt mit Betteln, Stehlen und Trickbetrügereien bestreitet und von Mannheim aus agiert. (sin)