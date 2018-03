„Leicht über dem Durchschnitt“

Anzeige

Viele Wochen war der (fast) vergangene Winter trist. Die Bilanz der Freiluft-Eisbahn im Heddesheimer Sportzentrum hat das Wetter jedoch weniger getrübt, als zu befürchten war. „An den entscheidenden Tagen hatten wir noch Glück“, freut sich Eismeister Uwe Menz. Erstmals stellte der Nachfolger von Michael Kiss gestern mit seinem Kollegen Siegmund Schmitt und Rathaus-Mitarbeiterin Helena Platz die Zahlen der zurückliegenden Saison vor.

Exakt 56 754 Besucher aus nah und fern zählte die beliebte Einrichtung zwischen 31. Oktober 2017 und dem vergangenen Sonntag, als die Schlittschuhläufer letztmals ihre Runden drehen konnten. Allerdings erst, nachdem die Eismeister die Bahn vom Schnee befreit hatten, der ausgerechnet in der letzten Nacht noch einmal kräftig vom Himmel gefallen war. „Der Job ist eben wirklich sehr vielfältig“, stellt Menz dazu schmunzelnd fest.

Seit November ist der 47-jährige „waschechte“ Heddesheimer der neue Mann auf der Bahn. Von seinen Kollegen Schmitt und – bis zu dessen Ruhestand – Michael Kiss wurde er intensiv eingearbeitet. Zuvor war Menz bei General Electric in Mannheim tätig – bei zuletzt bekanntlich wenig rosigen Zukunftsaussichten. Als klar war, dass die Produktion schließt, sah sich Menz nach Alternativen um und stieß auf die Stellenanzeige seiner Heimatgemeinde. „Ich dachte, ein bisschen Eismaschine fahren, das ist doch toll“, erzählt der Eishockey-Fan, der seinem Rasierer während der derzeitigen Playoffs eine Pause gönnt. Zwei seiner drei Kinder jagen selbst dem Puck hinterher – was lag da näher als die Arbeit auf der Eisbahn? Dass diese freilich viel mehr verlangt als lässige Runden in der großen Maschine, hat Menz schnell gemerkt. „Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen“, beschreibt er den Alltag in seinem neuen Job, der ihm gerade deshalb „viel Spaß“ bereitet. Ob Technik, Verwaltung, Veranstaltungen oder Kunden-Kontakte: Als Eismeister ist er eben auf mehr als einem Spielfeld zugange. „Er macht das sehr gut“, lobt sein erfahrener Kollege Schmitt.