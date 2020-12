Lesespaziergang verschoben

Die für 19. Dezember geplante Veranstaltung mit Autorin Ronya Othmann in der Ladenburger Literaturreihe „Flaneure & Flaneusen“ wird Corona-bedingt in den kommenden September verschoben. Dies teilt Carolin Callies im Namen der ehrenamtlichen Organisatoren mit. Alle bereits gekauften Karten können bei der Buchhandlung am Rathaus zurückgegeben oder umgetauscht werden.

Dagegen bleibe der Termin am Sonntag, 31. Januar, um 11 Uhr mit Anna Katharina Hahn („Aus und davon“) zunächst bestehen. Zuversicht verspürt Callies für weitere Termine ab Ende Januar. So konnten doe Organisatoren für das erste Halbjahr 2021 weitere hochkarätige Autorinnen und Autoren gewinnen. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020