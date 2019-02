Lesung und Konzert

Bis zum 24. Februar ist die Ausstellung „Erinnern – vergessen - bewahren“ in der Rathausgalerie zu sehen. © schilling

Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen lädt zu einer Lesung von Kurztexten Kafkas und ihren Interpretationen am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses Hirschberg ein. Die Texte werden von Stefan Ackermann gelesen, einem pensionierten Lehrbeauftragten am Institut für deutsche Sprache und Literatur. Franz Kafka ist durch seinen frühen Tod im Jahr 1924 der Verfolgung und Ermordung durch den Holocaust entgangen.

Seine drei Schwestern Elle, Valli und Ottla wurden in einem Vernichtungslager umgebracht. Da Kafka-Texte als schwierig gelten, als hermetisch abgeschlossen und schwer zugänglich, wird der Literaturexperte über interpretatorische Hinweise textimmanenter, biographischer und soziologischer Art versuchen, mögliche Wege zur Texterkenntnis aufzuzeigen.

Begleitet wird er musikalisch durch Norbert Roschauer, der in Heidelberg Musik studiert hat. Sein Repertoire umfasst vor allem akustische Blues- und Slidegitarre, Fingerpicking und Klassik. Er leitet in Viernheim eine private Gitarrenschule, ist Verfasser mehrerer Lehrbücher für die akustische Gitarre und gilt als einer der besten Blues-Musiker der Region. Den Blues wird er auf historischen Gitarren spielen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. In der Galerie des Rathauses zeigt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen zurzeit eine Kunstausstellung zum Holocaust-Gedenktag mit dem Titel „erinnern – vergessen – bewahren“. Die Werke von 15 Künstlerinnen und Künstlern sind dort ausgestellt. Vor der Veranstaltung kann ab 17 Uhr die Ausstellung besichtigt werden.

Die Finissage mit einer Führung durch die Ausstellung durch die Kunsthistorikerin Aloisia Föllmer findet am 24. Februar um 11 Uhr statt. wn

