Letzter Spaziergang rund um Kräuter

Ein letztes Mal in diesem Jahr lädt die Naturaroma-Köchin und Wildkräuterexpertin Dorisa Winkenbach in Weinheim zu einem Wildkräuterspaziergang ein. Am Dienstag, 27. Oktober, 15.30 Uhr, heißt es: Wurzeln graben, frischen Nachwuchs aus der Wildnis sammeln. Die Teilnehmer erhalten praktische Tipps und Rezeptideen zur Konservierung der Kräuter. Treffpunkt zum Rundgang ist am Behördenzentrum des Rhein-Neckar-Kreises, Röntgenstraße 2 (erster Kreisel). Der Kostenbeitrag beträgt 18 Euro pro Person inklusive Verkostung und Rezepturen. Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos dabei sein. Weitere Infos unter Telefon 0174/51 63 123, Anmeldung an tourismus@weinheim.de oder 06201/82 610. whm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020