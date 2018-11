Leuchtende Laternen erhellen dunkle Straßen

Ladenburg: Lag es am milden und regenfreien Herbstabend? Jedenfalls folgten besonders viele St. Martin alias Gunter Stamm vom Pferdesportzentrum Ladenburg auf „Matador“. Rund 600 Teilnehmer, einschließlich Stadtkapelle und Evangelischem Posaunenchor, zählte der Einsatzleiter der Polizei, die neben der Feuerwehr den Umzug vom Martinstor zur St. Gallus-Kirche sicherte. Dort fand das Martinsspiel des Günther’schen Kindergartens statt. Als Hausherr sprach Pfarrer Matthias Stößer. Bereits zum 69. Mal führte die Kolpingsfamilie Regie. Vorstandsmitglied Martin Bündgens zeigte sich begeistert von der Resonanz, die fast an frühere Rekordzahlen anknüpfte.

Heddesheim: „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir“, ertönte es am vergangenen Sonntagabend auch durch die Heddesheimer Straßen. Um 18 Uhr setzte sich der lange Zug mit zahlreichen Kindern, Eltern und Großeltern an der Hans-Thoma-Grundschule in Bewegung. Neben den vielen bunten und zum größten Teil selbstgebastelten Laternen der Kleinen, sorgten auch die Anwohner der in diesem Jahr aufgrund anhaltender Bauarbeiten kürzeren Umzugsstrecke mit aufgestellten Kerzen und Lichterketten für eine sinnliche Atmosphäre. Am Ende erhielt jedes der kleinen Laternenträger noch einen Martinsmann, ehe es dann hieß „mein Licht geht aus, wir gehn nach Haus!“

Neckarhausen: „Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.“ Auch in Neckarhausen hatten sich die Martinsmarschier im Gedenken an den Heiligen auf den Weg gemacht. Begleitet von der Musikvereinigung Neckarhausen ging es mit Sang und Klang durch die Straßen. „Schön, dass so viele der Einladung gefolgt sind“, freute sich Bürgermeister Simon Michler beim Abschluss im Schlosshof. Feuerwehr und Polizei für die Zugsicherung sowie der Musikvereinigung für die Organisation des Lichtercorsos und dessen musikalische Gestaltung. Zuvor hatten Aktive des örtlichen Roten Kreuzes die von der Gemeinde gesponserten Martinsmännchen als leckere Wegzehrung verteilt.

Schriesheim: Bei fast frühlingshaften Temperaturen zogen die Kinder mit ihren bunten Laternen vom Schillerplatz durch die dunklen Straßen und erhellten sie. Voran ritt der Heilige Martin, personifiziert durch Katja Nicklaus auf Leo, den Abschluss bildeten die Musiker des Posaunenchors. Von der Schiller- über die Heidelberger Straße ging es zum oberen Schulhof. Dort wurde das Stück vom Heiligen Martin gespielt, das die Kinder mit Spannung verfolgten. Nach dem gemeinsamen Singen gab es für jedes Kind ein Martinsmännchen. Die Erwachsenen stärkten sich mit Glühwein und die Kinder mit Kinderpunsch. Der Erlös kommt der ökumenische Behindertengruppe zu Gute.

Ilvesheim: Viele schöne selbstgebastelte Laternen erleuchteten die Inselgemeinde. Die Freien Wähler und der Kindergarten „Rappelkiste“ hatten zum Martinsumzug unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Andreas Metz eingeladen. Über 500 Teilnehmer machten mit. Gestartet wurde am Hallenbad, Ziel war die Feuerwehr. Auf dem Weg sangen die Kinder Lieder an zwei Stationen. Sankt Martin, gespielt von Mara Klingenspohr, führte den Zug an. Am Ziel loderte ein großes Martinsfeuer. Bei Gebäck, Glühwein und Kinderpunsch sowie einer Aufführung vom Teilen „Die Geschichte der Laterne Lumina“ gespielt von Kindern der „Rappelkiste“ ließ man den Umzug gemeinsam ausklingen.

Seckenheim: Anja Sudra war mit Pferd Judgy gekommen, um als St. Martin hoch zu Ross den beachtlichen Martinszug der IG Vereine anzuführen. Auf die bewährten Mitstreiter konnte sich der IG-Vorstand verlassen. So wurde unter anderem dem Schifferkinderheim für den leckeren Eintopfs gedankt. Polizei, Feuerwehr und das DRK kümmerten sich zwischen Schule und Wasserturm um einen sicheren Zugweg, während der Musikverein Friedrichsfeld für die musikalische Begleitung mit Martinsliedern sorgte. Einige hundert Kinder, Eltern und Großeltern waren unterwegs und sangen mit. Dafür erhielten sie nach Rückkehr im Schulhof den beliebten Martinsweck. pj/mip/fer/greg/fase/hat

