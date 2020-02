Linke droht mit Klage – Verband bleibt gelassen

In der Diskussion um die Fortschreibung des Flächennutzungsplans hat sich jetzt auch die Linke aus Edingen-Neckarhausen zu Wort gemeldet. Sie droht in einem Schreiben an den Nachbarschaftsverband mit einer Normenkontrollklage, falls der Plan am kommenden Montag wie von der Verwaltung vorgeschlagen verabschiedet wird.

Hintergrund ist ein Mehrheitsbeschluss des neuen Gemeinderates von

...