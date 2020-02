Linke droht mit Klage wegen Mittelgewann

In der Diskussion um die Fortschreibung des Flächennutzungsplans hat sich jetzt auch die Linke aus Edingen-Neckarhausen zu Wort gemeldet. Sie droht in einem Schreiben an den Nachbarschaftsverband mit einer Normenkontrollklage, falls der Plan am kommenden Montag wie von der Verwaltung vorgeschlagen verabschiedet wird.

Hintergrund ist ein Mehrheitsbeschluss des neuen Gemeinderates von Edingen-Neckarhausen, wonach das als Baugebiet umstrittene Mittelgewann im Ortsteil Edingen nur mit 4,2 Hektar als mögliche Entwicklungsfläche ausgewiesen werden soll. Der Nachbarschaftsverband hält dagegen an der Größenordnung von 7,5 Hektar fest, die ebenfalls auf einen Wunsch der Gemeinde zurückgeht. Dieser war allerdings vor der Kommunalwahl vom Mai 2019 und mit einer anderen Mehrheit gefasst worden.

Edgar Wunder von der Linken sieht in dem geplanten Beschluss ein Abwägungsdefizit. Dies sei ein Formfehler, der den Weg zur Klage beim Verwaltungsgerichtshof eröffne. Eine solche Klage kündigt Wunder für den Fall an, dass der Nachbarschaftsverband nicht einlenkt. „Der Flächennutzungsplan in seiner Gesamtheit wird dann für längere Zeit nicht in Kraft treten können“, schreibt Wunder für die Linke in einem Schreiben an den Verband. Auch der örtliche Naturschutzbund (NABU) fordert in einer am Donnerstag verschickten E-Mail ein Einlenken des Verbands. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020