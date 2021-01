Zuzenhausen.Ein Lkw hat sich am heutigen Freitag auf der B 45 zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim festgefahren, teilte die Polizei mit. Der Lkw hat einen Bagger geladen und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfall endete in einem Grünstreifen, wo das Fahrzeug letztlich stecken blieb. Für die Bergungsarbeiten ist die B 45 noch bis etwa 12 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.01.2021