Lkw durchbricht Betonwand auf der A67

Lorsch.Nach einem Lkw-Unfall auf der A 67 bei Lorsch mit einer schwerverletzten Person wurde die Autobahn in beide Richtungen vollständig gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, sei die Fahrbahn in Richtung Süden wieder frei, in Richtung Norden wird die Sperrung noch bis etwa 14 Uhr andauern.

Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf Anfrage bestätigte, hatte der Lkw-Fahrer gegen 8.40 Uhr zwischen Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim die Mittelleitplanke durchbrochen.

Der Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, dadurch geriet er ins Schleudern und durchbrach die Betonwand zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen. Der Tank des Lkw wurde dabei beschädigt, wodurch sich Dieselkraftstoff über die komplette Autobahn verteilte.