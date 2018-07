Lkw kollidiert mit Reisebus - ein Schwerverletzter

Anzeige

Rauenberg.Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Reisebus auf der A6 nahe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ist am Montagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Mannheim. Der Lkw war kurz vor neun Uhr auf den bremsenden Reisebus aufgefahren und hatte den Bus auf den Sattelzug davor geschoben. Der 43-jährige Fahrer des Lkw erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch mehrere Reisegäste im Bus erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Die übrigen Reisenden im Bus wurden vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Wiesloch versorgt und sollten mit einem Ersatzbus weiterfahren.

Zur Landung des Hubschraubers musste die A6 vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Am Mittag war in Richtung Mannheim noch ein Fahrstreifen gesperrt, in Richtung Heilbronn waren alle Spuren befahrbar.

Da die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten noch andauerten, staute sich der Verkehr auf rund 20 Kilometer in Fahrtrichtung Mannheim. Auf der Gegenrichtung kam es ebenfalls zu Verzögerungen.