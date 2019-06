Lkw kracht in Lärmschutzwand: A6 nach Unfall teilweise gesperrt

Nach einem schweren Lkw-Unfall am Montagmorgen bleibt die A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch in Fahrtrichtung Mannheim bis auf Weiteres teilweise gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein italienischer Sattelzugfahrer gegen 7.30 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als er bei Dielheim aus derzeit noch unklarer Ursache die Beherrschung über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte er rechts in die Leitplanken und durchbrach außerdem die angrenzende Lärmschutzwand. Der Mann wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Rettern aus seiner Führerkabine befreit werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Über die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Derzeit ist nur noch ein Fahrstreifen zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt. Zunächst waren zwei Spuren betroffen. Wie lange die Sperrung andauern wird, war zunächst unklar. Derzeit beträgt der Rückstau rund zwei Kilometer. Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Sachschaden rund 150.000 Euro. (pol/mer)