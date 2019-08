Lkw mit Kühlgut auf A5 umgekippt - Vollsperrung

Ein Lastwagen mit Kühlgut ist am Montagmorgen auf der A5 bei Bensheim umgekippt. © Adrian Krause

Nach dem Unfall eines Kühlgutlasters auf der A5 bei Bensheim ist die Autobahn in Fahrtrichtung Norden am Montagmorgen voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 6.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den Unfall beobachtet hatten. Demnach war der Fahrer des Sattelzugs zunächst aus noch unbekannter Ursacher ins Schleudern geraten und war dann auf die Seite gefallen. Dabei blockierte er beide Richtungsfahrstreifen. Verletzt wurde dabei niemand, auch weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

Die Polizei schloss bei dem Fahrer Alkoholkonsum zunächst nicht aus. Im Berufsverkehr kam es infolge des Unfalls zu erheblichen Behinderungen, aktuell ist die A5 ab der Anschlussstelle Hemsbach weiterhin voll gesperrt. An der Unfallstelle wird der Verkehr auf einer Spur abgeleitet. Die Bergung des Lasters, der nach Informationen eines Mitarbeiters vor Ort komplett entladen werden muss, soll sich noch mehrere Stunden hinziehen. Wie lange die Sperrung noch genau aufrechterhalten werden muss, war zunächst unklar. (pol/mer)