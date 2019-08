Rhein-Neckar.Nach dem Unfall eines Kühlgutlasters auf der A5 bei Bensheim sind bei einem schweren Folgeunfall mit mehreren beteiligten Lkw zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die A5 ab beim Weinheimer Kreuz weiterhin voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer zunächst gegen 6.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den Unfall mit dem Kühlwagen beobachtet hatten. Demnach war der Fahrer des Sattelzugs zunächst aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und war dann auf die Seite gefallen. Dabei blockierte er beide Richtungsfahrstreifen. Verletzt wurde dabei niemand, auch weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

Wie eine Sprecherin der Polizei in Südhessen auf Anfrage mitteilte, wurde bei dem Fahrer ein Atemalkohol von 1,2 Promille festgestellt. Im Berufsverkehr kam es infolge des Unfalls zu erheblichen Behinderungen, die A5 wurde ab der Anschlussstelle Hemsbach voll gesperrt. Die Polizei ging davon aus, dass die Aufräumarbeiten bis mindestens 13.30 Uhr andauern werden. An der Unfallstelle wurde der Verkehr auf einer Spur abgeleitet.

Im Rückstau der Sperrung ereignete sich laut Informationen der Polizei am späteren Vormittag ein schwerer Folgeunfall zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und Hemsbach mit vier beteilgten Lkw. Um kurz nach 11 Uhr war der 48-jährige Fahrer eines Autotransporters auf den Lkw eines 60-Jährigen aufgefahren und hatte diesen auf zwei weitere Sattelschlepper geschoben. Dabei wurden sowohl der 48-Jährige als auch der 60-Jährige in ihrem Führerhaus eingeklemmt und wurden von Rettungshubschraubern und Rettungswagen un umliegende Kliniken gebracht. Derzeit beginnen laut Polizei die Aufräumarbeiten. Der aufgestaute Verkehr wird in Richtung Frankfurt an der Unfallstelle bis zur nächsten Ausfahrt vorbeigeleitet. Die zeitweise Sperrung in Richtung Heidelberg ist mittlerweile aufgehoben. (pol/mer/dls)