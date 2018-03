Abschied am liebsten mit dem dritten Titel in Folge

Anzeige

Mannheim.Rafael Baena befindet sich derzeit auf Abschiedstournee. Am Ende der Saison läuft der Vertrag des bulligen Kreisläufers bei den Rhein-Neckar Löwen aus, der Spanier muss Jannik Kohlbacher weichen, der aus Wetzlar zum deutschen Meister wechselt. Doch daran denkt Baena noch lange nicht. Schließlich sind die Löwen weiter in allen drei Wettbewerben vertreten und vor allem im Kampf um die nationale Krone ist der 35-Jährige fast so etwas wie ein Maskottchen für die Badener. „Seit ich im Sommer 2015 zu den Löwen gewechselt bin, sind wir immer Meister geworden. Aber aller guten Dinge sind drei“, möchte sich der Andalusier unbedingt mit dem Titel verabschieden.

Deshalb gibt es für ihn auch keine zwei Meinungen, wenn es um die Zielsetzung für die Bundesliga-Partie heute Abend (19 Uhr, SAP Arena) gegen Kellerkind VfL Gummersbach geht. „Die Punkte müssen bei uns bleiben“, peilt auch Baena den zehnten Liga-Sieg in Folge an. Schließlich können die Löwen, die um den Einsatz von Spielmacher Andy Schmid (Wadenverletzung) bangen, mit einem weiteren Erfolg die Tabellenführung ausbauen, da sich zeitgleich Flensburg-Handewitt und Berlin im heißen Verfolger-Duell gegenseitig die Punkte nehmen werden.

Damit könnte der spanische Kreisläufer seinem dritten Meister-Titel wieder ein Stückchen näher kommen, aus seiner Zeit bei den Badenern wird er am Ende aber auch persönlich einiges mitnehmen. „Ich bin hier zu einem besseren Spieler geworden. Ich habe Gewicht reduziert, kann schneller laufen und höher springen, bin beweglicher geworden“, hält Rafael Baena bereits ein bisschen Rückschau. Und in der Tat: Die Zeiten, als sich der Mann aus Estepa wegen seiner damals fast 130 Kilogramm Kampfgewicht von den Boulevard-Medien als „dickes Ding“ verspotten lassen musste, sind längst vorbei.