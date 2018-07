Abutovic - der Ritter ohne Rüstung

Anzeige

Trainer Jacobsen schwärmt

Die will der Neuzugang auch künftig für die Löwen sein. Im Innenblock ist der Rechtshänder vorgesehen und soll mit seinem durchtrainierten Körper das eigene Tor verteidigen – praktisch als furchtloser Ritter ohne Rüstung, der auf dem Feld stets alles im Blick hat und noch dazu stark im Zweikampf ist. Kein Wunder, dass Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen schwärmt: „Ilija gehört zu den weltbesten Abwehrspielern. Er erweitert unsere Möglichkeiten im Innenblock.“

Die größere Kaderbreite soll helfen, in der kommenden Saison auch in der Champions League eine bessere Rolle zu spielen als zuletzt. Vier Mal in Folge war im Achtelfinale Schluss, das Final Four bleibt das große Ziel. Und da kann es nicht schaden, einen wie Abutovic im Kader zu haben, der mit Skopje schon zwei Mal an der Endrunde in Köln teilnahm, aber aus eigener Erfahrung auch um den Vorteil der Konkurrenz weiß. „In Deutschland haben wir die stärkste Liga der Welt. Die Belastung ist größer und die Regenerationszeit kleiner. Wir konnten uns in Skopje auf die Champions League konzentrieren“, berichtet der Serbe aus der Vergangenheit und formuliert zugleich den Willen, die Königsklassen-Zukunft der Löwen erfolgreich zu gestalten.

Schon in der Vorrunde wird es jedoch knackig für die Badener, die es auch mit Skopje zu tun bekommen. „Das ist natürlich ein spezielles Spiel für mich. Ich war sieben Jahre in Skopje. Diese Zeit bleibt in Erinnerung.“ Vor allem der 5. Juni 2017.

