Andy Schmid: „Da ist der Wurm drin“

Solingen. Als die Handballer der Rhein-Neckar Löwen mitten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Kronauer Trainingszentrum ankamen, hatten sie sich die Spätschicht selbst zuzuschreiben. Ohne die Verlängerung beim 32:29 (24:24, 13:11)-Pokalsieg gegen den Bergischen HC in der Solinger Klingenhalle hätten sich die Badener mindestens eine halbe Stunde früher in die Betten legen können und auch

...