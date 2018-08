Andy Schmid erneut geadelt

Andy Schmid nimmt Maß: Der Kapitän der Rhein-Neckar Löwen zählt zu den prägenden Akteuren der Handball-Bundesliga. © dpa

Mannheim.Ehrungen ist Andy Schmid inzwischen gewohnt. Wenn es am Ende der Saison beispielsweise darum geht, den wertvollsten Spieler der Handball-Bundesliga zu küren, lag der Kapitän und Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen in der Wahl der Bundesliga-Trainer und Manager in den vergangenen vier Jahren immer vorne. Nun kommt noch eine weitere Auszeichnung hinzu: Die Leser des Fachmagazins „Handballwoche“

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4294 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.02.2018