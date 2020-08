Attacke aus dem Norden

Mannheim.Der Angriff kam unerwartet, war deshalb aber nicht unfair. Vielmehr verwunderte ein wenig die Allianz, die sich da gefunden hatte. Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt, zwei Schwergewichte der Handball-Bundesliga (HBL), sind aufgrund ihrer Rivalität eigentlich nicht für ihre tiefe Verbundenheit bekannt. Doch in der Corona-Krise schweißen die Sorgen selbst die größten Konkurrenten zusammen.

200 000 Euro Verlust pro Spiel

Der Kieler Aufsichtsratsvorsitzende Marc Weinstock und der Flensburger Beiratschef Boy Meesenburg plädierten in einem gemeinsamen Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch) dafür, erst am 1. Januar und nicht wie geplant im Oktober mit dem Spielbetrieb zu beginnen. „Allein schon, um in Ruhe unsere Hygienekonzepte zu testen“, meinte Weinstock.

Widerspruch kam von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann von den Rhein-Neckar Löwen. „Die Clubs der HBL haben sich für einen Saisonstart im Oktober ausgesprochen. Es ist allgemein aktuell sehr schwierig, langfristig zu planen, aber dass es zu Geisterspielen aufgrund eines steigernden Pandemielevels kommen kann, war allen bekannt“, sagte sie im Gespräch mit dieser Redaktion.

Derzeit gilt es als unsicher, dass Spiele vor Fans stattfinden können. „Wenn nun pro Geisterspiel mindestens 200 000 Euro Verlust unterm Strich stehen, wird es einige Vereine bald nicht mehr geben“, prognostizierte Weinstock. Das werde „eine desaströse Saison“. Auch Kettemann hatte zuletzt zugegeben, dass den Löwen durch jede Begegnung ohne Zuschauer ein sechsstelliger Betrag verloren geht.

Für jeden Bundesligisten sind die Einnahmen aus dem Kartenverkauf – und nicht aus dem Fernsehvertrag – von existenzieller Bedeutung, gerade auch für den Ligakrösus Kiel. In der Regel ist die Ostseehalle nämlich bei jedem Spiel mit 10 285 Fans ausverkauft. Dieses Geld wird fehlen, was die Lage beim Rekordmeister schwieriger macht. Nicht umsonst ließ der THW gerade erst mit Lukas Nilsson einen Spieler ablösefrei zu den Löwen ziehen.

Während die norddeutschen Forderungen nach einem Ligastart im Januar wohl kaum erfüllt werden dürften, gewinnt die Debatte über die Austragung der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten jedoch an Schärfe. Man könnte auch sagen: Es formiert sich eine Front gegen das Turnier. Weinstock und Meesenburg sprachen sich klar für eine Absage der WM aus, nachdem sich zuvor bereits Löwen-Trainer Martin Schwalb im Interview mit dieser Redaktion dazu geäußert hatte: „Meine Meinung ist zweigeteilt. Grundsätzlich sollten alle darüber nachdenken, was momentan das Beste für den Handball ist. Deshalb muss man auch über die Austragung der WM zumindest diskutieren. Andererseits – und das wissen wir hier insbesondere in Deutschland: Eine WM oder EM tragen einen großen Teil dazu bei, dass der Handball diesen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Es sitzen viele Millionen Menschen bei einem Turnier vor dem Fernseher. Die Nationalmannschaft ist ein Zugpferd.“

Letzteres sehen sicherlich auch Kieler und Flensburger so, doch mit Blick auf die WM 2021 positionieren sich die zwei Funktionäre eindeutig. „Nichts gegen Ägypten, aber die Spieler müssten voraussichtlich hinterher 14 Tage in Quarantäne. Das macht überhaupt keinen Sinn“, sagte Weinstock. Meesenburg wies daraufhin, dass „Handball-Völker aus aller Welt, teils aus Corona-Krisengebieten“ zur WM kämen. Löwen-Managerin Kettemann wies allerdings darauf hin, dass die Entscheidung über eine Austragung nicht bei den Clubs liege.

Kontert Hanning erneut?

Gespannt darf man darauf sein, wie Bob Hanning auf den Vorstoß der zwei norddeutschen Spitzenvereine reagiert. Als „populistisch“ bezeichnete der Vize-Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) die vergleichsweise harmlosen Aussagen von Schwalb und kanzelte den Löwen-Trainer ab: „Über Dinge, die man nicht diskutieren kann, braucht man auch nicht zu diskutieren. Diese WM wird stattfinden.“

Nach dem verbalen Schlagabtausch war es sogar zu einem Krisengespräch zwischen DHB-Boss Andreas Michelmann und Schwalb gekommen. Beide Seiten beschworen anschließend, „in der WM-Frage ein gemeinsames Verständnis“ zu haben. Schwieriger dürfte es da nun werden, mit Weinstock und Messenburg zu einer übereinstimmenden Auffassung zu kommen.

