„Auf Dauer nicht damit leben“

Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstag in der European League gegen TTH Holstebro ein Geisterspiel in der SAP Arena bestritten. Auch am Sonntag (15 Uhr) in der Liga gegen den TVB Stuttgart wird das definitiv so sein. Im besten Fall ist am 11. Oktober (16 Uhr) gegen TUSEM Essen ein Spiel mit Fans möglich. Die Behörden erlauben eine 20-prozentige Auslastung, die die wirtschaftliche Lage der Löwen kaum verbessert.

„Auf Dauer können wir mit 20 Prozent bei weitem nicht leben. Für den Start wäre es aber in der Theorie eine Möglichkeit, den Großteil unserer Dauerkarteninhaber zuzulassen und langsam den Weg zurück in die Normalität zu finden“, sagte Löwen Geschäftsführerin Jennifer Kettemann (Bild) dieser Redaktion.

Die 38-Jährige gab zu bedenken: „Ob das ein wirtschaftlich sinnvoller Weg ist, steht auf einem anderen Blatt. Um dies final bewerten zu können, liegen uns noch nicht alle Zahlen von Arena-Seite vor. Letzten Endes trägt die Arena die Verantwortung für die Umsetzung und Durchführung des Hygienekonzeptes bei unseren Spielen.“ mast (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020