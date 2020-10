Auf Konfrontationskurs

Mannheim.Die schmucke Arena „Le Phare“ in Chambéry sieht von außen wie eine fliegende Untertasse aus. 5200 Zuschauer fasst diese Halle, in der aufgrund der Nähe der Fans zum Spielfeld eine unglaubliche Atmosphäre herrschen kann. Die Rhein-Neckar Löwen wissen das, in den vergangenen Jahren traten sie mehrfach in der Handball-Champions-League gegen den französischen Erstligisten an.

Romain Lagarde kennt diese Arena auch. Mit HBC Nantes ist er häufig dort angetreten, doch mittlerweile trägt er das Trikot der Löwen. Und es stellt sich die Frage, ob der 23-Jährige so schnell wieder in „Le Phare“ spielen wird. Am. 5. November trifft die französische Nationalmannschaft im Corona-Risikogebiet Chambéry auf Belgien. Ohne Zuschauer, versteht sich. Aber vielleicht eben auch ohne Lagarde. Die Löwen erwägen nämlich, ihre Nationalspieler unter bestimmten Umständen nicht zu den Länderspielen reisen zu lassen.

Garantien verlangt

„Es ist klar, dass wir niemand zu seinem Nationalteam in ein Risikogebiet schicken können, der nach seiner Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müsste“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dieser Redaktion und stellte klar, dass „Stand jetzt“ keinem die Freigabe verweigert und die Abstellungspflicht grundsätzlich akzeptiert werde. Aber: „Wir befinden uns in einer weltweiten Ausnahmesituation und haben neben der wirtschaftlichen Verantwortung für unseren Club auch eine gesundheitliche Verantwortung für unsere Spieler.“

Zwischen dem 4. und 8. November werden überall auf dem Kontinent die Begegnungen in der EM-Qualifikation ausgetragen. Und das sehen nicht nur die Löwen, sondern alle Bundesligisten kritisch. Wie der „Spiegel“ berichtet, hat die Führung der Handball-Bundesliga (HBL) auf Wunsch der Clubs ein Schreiben an sämtliche Nationalverbände verschickt. Die Vereine verlangen demnach eine Garantie, dass die Nationalspieler bei einer Rückkehr aus einem Risikogebiet nicht in Quarantäne müssen, wenn sie zu den Clubs zurückkehren. Doch wer kann das wirklich garantieren? Verschiedene Länder, verschiedene Entwicklungen, verschiedene Behörden, verschiedene Zuständigkeiten – eine verbindliche Zusage scheint angesichts dieser Gemengelage unrealistisch, um nicht zu sagen: utopisch.

Neben Lagarde drohen zahlreichen weiteren Löwen-Spielern Reisen in Regionen, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) zu Corona-Risikogebieten erklärt wurden. Andy Schmid trifft mit der Schweiz in Zug auf Nordmazedonien, die Schweden Jerry Tollbring, Lukas Nilsson, Andreas Palicka und Albin Lagergren sollen im Kosovo antreten. Die deutschen Nationalspieler wären von einer drohenden Quarantäne nach jetzigem Stand nicht betroffen. In der EM-Qualifikation treffen sie am 5. November in Düsseldorf auf Bosnien und am 8. November treten sie in Tallin an. Estlands Hauptstadt ist vom RKI aktuell nicht als Risikogebiet eingestuft.

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann verteidigt das Vorgehen der deutschen Clubs und sieht darin „alles andere als einen Affront“ gegenüber den Verbänden: „Wir haben die Risiken, die damit verbunden sind, sorgfältig gegeneinander abgewogen.“ Er kündigte zudem an, dass man am 28. Oktober eine endgültige Entscheidung über die Abstellung treffen und den Verbänden mitteilen werde.

Sperren drohen

Normalerweise sind die Clubs dazu verpflichtet, ihre Spieler für die Nationalmannschaften in den extra dafür vorgesehenen Zeiträumen freizustellen. Machen sie das nicht, drohen den Profis Sperren: Diese beginnen zwei Tage vor dem Nationalmannschaftslehrgang und enden fünf Tage danach.

Der Bundesliga-Spieltag am 11. und 12. November wäre damit gefährdet. Das gilt aber auch, wenn viele Spieler unter Quarantäne stehen würden. Oder man zieht die Begegnungen ohne gesperrte beziehungsweise unter Quarantäne stehende Profis durch, dann aber wird von Wettbewerbsverzerrung die Rede sein. Eine Zwickmühle.

Die EHF kündigte an, dass alle Partien in der EM-Qualifikation wie geplant ausgetragen werden. Man darf gespannt sein, wer dann auf dem Feld steht . . .

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020