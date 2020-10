Bange Blicke auf das Mammut-Programm

Stephan Maibaum ist der Mannschaftsarzt der Rhein-Neckar Löwen. Er sieht die Strapazen in dieser XXL-Saison kritisch, macht bei den verletzungsbedingten Ausfällen des Handball-Bundesligisten aber keinen Zusammenhang zwischen der langen Corona-Zwangspause und der plötzlich zurückgekehrten Wettkampf-Belastung aus.

In einigem Abstand zueinander sitzen sie bei Spielen in der SAP Arena auf Stühlen hinter der Bank der Rhein-Neckar Löwen. Die verletzten Kreisläufer Jesper Nielsen (Reha nach Schulter-OP) und Jannik Kohlbacher (Bänderverletzung im Ellenbogen) sowie Torwart Mikael Appelgren (Sehnenverletzung in der Schulter) sind zum Zuschauen verdammt – und möglicherweise hat Trainer Martin Schwalb ab und zu schon wehmütig auf seine Ausfälle geschaut, die dem zweifachen deutschen Meister fraglos fehlen.

„Die Jungs würden uns gut zu Gesicht stehen“, sagt der Trainer, der in der Saisonvorbereitung zwischenzeitlich auch auf Andy Schmid, Mait Patrail und Alexander Petersson verzichten musste. Die ebenfalls stark beanspruchten Rivalen SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel beklagten genauso mehrere Ausfälle, bei Paris Saint-Germain zog sich der eigentlich unverwüstliche Nikola Karabatic einen Kreuzbandriss zu.

Kurzum: Die Lazarett-Liste ist ungewöhnlich lang. Zumindest gefühlt. Gibt es da also einen Zusammenhang zwischen monatelanger Corona-Zwangspause und plötzlicher Wettkampfbelastung?

„Wir haben nicht deutlich mehr Verletzte als im Normalbetrieb“, sagt Löwen-Mannschaftsarzt Stephan Maibaum, auch wenn der Sportmediziner einschränkt, nicht für alle pauschal sprechen zu können: „Aber bei uns sind die Verletzungen nicht der Corona-Pause geschuldet. Und nach allem, was ich höre, gibt es auch bei anderen Clubs nicht mehr Verletzte als sonst.“

Auf Nielsen müssen die Löwen schon seit Februar verzichten, Corona – oder besser gesagt: die Pause – spielte bei ihm also keine Rolle. Appelgrens Schulterverletzung sei eine „eigene Geschichte“, meint Maibaum. Und bei Kohlbacher handele es sich um einen klassischen Sportunfall, den es in einer Kontaktsportart mit knackigen Zweikämpfen nun mal gebe. Dem Kreisläufer griff im Testspiel gegen Balingen ein Gegner in den Arm, schon war es passiert. Die Corona-Pause zuvor, legt sich der Arzt fest, habe für diese Verletzung keine Rolle gespielt.

Irre Terminhatz

Durchaus mit Sorge schaut Maibaum indes auf das, was in den nächsten Monaten alles auf die Profis zukommt. „Der Handball hatte immer das Problem mit zu kurzen Regenerationsphasen. Wenn man so will, war es in diesem Sommer dann aber zu viel. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung“, sagt der Arzt angesichts des Mammut-Programms, das einem Attentat auf die Gesundheit der Spieler gleicht.

Auch Filip Jicha stöhnt schon, weiß allerdings, in welcher Zwickmühle sich die Sportart befindet. „Wir brauchen das, damit der Handball überlebt“, sagt der Trainer des THW Kiel: „Aber wir müssen auf der anderen Seite schauen, dass unsere Spieler überleben.“ Bisweilen werden bei dieser irren Terminhatz zwischen zwei Partien nur 48 Stunden liegen.

Am Sonntag (16 Uhr) treten die Löwen beim HC Erlangen an. Am Montag wären sie eigentlich nach Ungarn gereist, um dort am Dienstag in Tatabanya anzutreten. Ein Trip, der nun ausfällt, weil es beim Gegner gerade positive Corona-Fälle gibt. Doch nachgeholt werden soll diese Begegnung ebenso noch wie das ebenfalls gerade wegen Corona abgesagte Duell mit Trimo Trebnje.

Es stellt sich „nur“ die Frage nach dem Wann. Denn auch wenn die Pandemie viel verändert hat, so zählt eine Woche nach wie vor nur sieben Tage. Niemand sollte sich deshalb wundern, wenn die Spieler irgendwann an einen Punkt gelangen, an dem es nur noch darum geht, die Erschöpfung auszublenden und irgendwie zu funktionieren. „Der Europapokal“, mutmaßt Ex-Löwe Steffen Fäth, der jetzt in Diensten der Erlanger steht, „kann für einige Mannschaften gegen Ende der Saison zum Nachteil werden.“

Maibaum spricht mit Blick auf den nicht nur in diesen besonderen Zeiten, sondern schon seit Jahren dramatisch vollen Terminkalender von „riesigen Dimensionen“. Das Handball-Rad dreht sich und dreht sich und dreht sich. „Man kann gar nicht genug schätzen, was die Handballer da leisten“, hat der Arzt großen Respekt vor den Strapazen, die die Stars der Branche auf sich nehmen.

Mehr als 70 Spiele bis Juni

Es kann sein, dass die Nationalspieler der Löwen oder auch aus Flensburg und Kiel vom Ligaauftakt im Oktober bis zum Saisonende am 27. Juni auf mehr als 70 Einsätze kommen. Eine Grenzerfahrung. Man könnte auch sagen: Zumutung. „Diese Belastung zu steuern, ist für einen Trainer eine riesige Herausforderung. Man braucht ein Gesamtkonzept“, meint Maibaum und glaubt, dass ein großer Kader und der Rat der medizinischen Abteilung helfen: „Meister wird wahrscheinlich die Mannschaft mit den wenigsten Verletzten. In unseren Meisterjahren war das übrigens so, das ist sogar von der BG nachgewiesen.“

Das Duell am Sonntag in Nürnberg gegen Erlangen ist der fünfte von 38 Spieltagen in dieser Saison. Die Liga wurde um zwei Teams aufgestockt. Dazu kommen eine aufgeblähte Gruppenphase in der European League und Einsätze mit den Nationalteams: Es geht um die EM-Qualifikation und die Olympia-Teilnahme – und natürlich steht im Januar eine Weltmeistschaft in Ägypten an, zu der Maibaum eine klare Meinung hat: „Ob diese WM in medizinischer Sicht sinnvoll ist, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Wir wissen alle, wie wichtig die Nationalmannschaft bei einem Turnier für die Präsentation der Sportart Handball ist. Wir müssen uns aber auch fragen, ob das im nächsten Januar wirklich so wichtig ist.“

