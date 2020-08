Begrenzte Ticketzahl für Löwen-Test

Mannheim. Am Sonntag beginnt das Handball-Vorbereitungsturnier der baden-württembergischen Erst-und Zweitligisten. Mit dabei sind die Rhein-Neckar Löwen, die am Dienstag kurzfristig die Informationen zum Kartenverkauf bekannt gaben.

In dieser Woche gibt es Tickets ausschließlich für den ersten Spieltag am Sonntag in der Stuttgarter Scharrena. Dabei ist zu beachten, dass jede Karte personengebunden und mit einem Selbstauskunftsformular ausgestattet ist, welches am Spieltag vom Kartenbesitzer ausgefüllt werden muss. Der Zutritt zur Halle erfolgt zudem über eine Ausweiskontrolle, um eine gezielte Nachverfolgung bei möglichen Infektionen sicherzustellen.

Bestellung bis Mittwoch

Die Löwen haben sich ein kleines Kartenkontingent für ihre Dauerkarteninhaber gesichert. Diese können sich bis Mittwoch, 14 Uhr, und ausschließlich über die E-Mail-Adresse tickets@rhein-neckar-loewen.de auf Eintrittskarten für den Sonntag bewerben. Dann spielen die Löwen gegen den TVB Stuttgart (17.30 Uhr), um 15 Uhr stehen sich die HSG Konstanz und HBW Balingen-Weilstetten gegenüber.

Pro Dauerkarteninhaber wird nur eine Karte zugeteilt. Bei mehr Anfragen als zur Verfügung stehenden Tickets entscheidet das Los. Die Rückmeldung über die Kartenzuteilung erfolgt am Donnerstag. Aufgrund der Kurzfristigkeit erfolgt die Ticket- und Rechnungszustellung per E-Mail.

500 Zuschauer zugelassen

An insgesamt fünf Spielorten wird der BGV-Cup vom 30. August bis zum 13. September ausgetragen. Aufgrund von behördlichen Auflagen findet das Turnier vorbehaltlich noch ausstehender Genehmigungen durch die Behörden mit maximal 500 Zuschauern pro Spielort statt und dient dabei den ausrichtenden Clubs gleichzeitig als Testlauf für ihr eigenes Hygienekonzept.

Nach ihrer Auftaktbegegnung treffen die Löwen am 6. September in Göppingen auf die SG BBM Bietigheim. Das Halbfinale wird am 11. September in Ludwigsburg ausgetragen, das Endspiel und die Begegnung um den dritten Rang finden am 13. September in der Stuttgarter Porsche-Arena statt. Zu all diesen Partien gibt es noch keine Informationen über den Kartenverkauf.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020