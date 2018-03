„Blick auf die Bank lohnt nicht – da sitzt keiner“

Anzeige

Mannheim.Gut gelaunt geht Nikolaj Jacobsen eigentlich stets durchs Leben. Der Trainer der Rhein-Neckar Löwen ist immer für einen Scherz zu haben, auch ein lustiger Spruch kommt ihm häufig über die Lippen. Spaß und Freude, das betont der Coach des Handball-Bundesligisten seit Jahren, seien ganz wesentliche Faktoren seiner erfolgreichen Arbeit. Doch in dieser Woche lachte der Däne nicht sonderlich viel. Am Dienstag ereilte ihn die Nachricht, dass Abwehrchef Gedeón Guardiola nach einem Sehnenriss bis zum Saisonende nicht mehr spielen wird. „So etwas trübt natürlich die Stimmung“, sagt Jacobsen, der um die Bedeutung des Verlusts weiß: „Gedeón können wir nicht eins zu eins ersetzen. Und wir haben momentan auch nicht so viele Alternativen im Kader, die seine Position einnehmen können.“

Für solch einen Ernstfall, wie er jetzt eingetreten ist, hatte der zweifache deutsche Meister vor der Runde eigens Kristian Bliznac verpflichtet. Doch der Schwede leidet noch an den Folgen eines Muskelfaserrisses und tritt die Reise zum Champions-League-Spiel am Sonntag (19 Uhr) beim polnischen Spitzenclub Wisla Plock nicht an. „Wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen. Wenn er nicht richtig fit ist und sich noch einmal an der gleichen Stelle verletzt, wird Kristian uns noch länger fehlen“, erklärt Jacobsen die Vorsichtsmaßnahme.

Taleski in der Verantwortung

Ebenfalls in Polen nicht dabei sind der Langzeitverletzte Momir Rnic (Mittelfußbruch) und auch Harald Reinkind, der sich in dieser Woche einen Finger gebrochen hat – allerdings nicht an seiner linken Wurfhand. Die Löwen gehen davon aus, dass der Norweger in der nächsten Woche wieder mitwirken kann. Dennoch: Für die Aufgabe am Sonntag steht erst einmal nur ein Mini-Aufgebot zur Verfügung.