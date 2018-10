Bonus beim Spielplan für die Füchse?

Löwen-Managerin Jennifer Kettemann zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung verwundert über die Verschiebung (Archivbild). © Binder

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen haben mit Unverständnis auf die plötzliche Verlegung ihres Handball-Bundesligaspiels bei den Füchsen Berlin auf den 13. Mai reagiert. Ursprünglich sollte die Begegnung am 15. (Donnerstag) oder 18. Februar (Sonntag) stattfinden, am 18. Februar sind die Badener aber bereits in der Champions League gegen Kristianstad aktiv. Um höhere Einnahmen zu generieren, will der

...